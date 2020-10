Waren Sie immer schon so sportlich?

Ich habe in der Coronazeit begonnen, extrem viel Sport zu machen und im Weinviertel, wo wir die Zeit während des Lockdowns waren, zu radeln. Das war super und „meine Stunde“ jeden Tag. In Wien trainiere ich jetzt hier viermal pro Woche und bin sehr diszipliniert. Was gibt’s denn bitte besseres, wenn du in der Früh aufwachst und dir nichts wehtut? Es ist mir auch wichtig, diese neue Art von Körpergefühl zu vermitteln: Jeder Körper ist gut so, wie er ist! Runterhungern finde ich einfach deppert. Ich tue wahnsinnig viel für meinen Körper und freue mich, wenn man das sieht.