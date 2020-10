„Die Ausnahmen haben sich wohl nicht bei allen Polizisten rumgesprochen“, ärgert sich der Unternehmer Johann Struber. Der Wirtschaftskammer-Bezirksobmann hofft: „Bis Montag muss das besser werden - sonst gibt es Chaos.“ Viele Betriebe wissen weiterhin nicht, was nun tatsächlich erlaubt und was verboten ist. Transport-Unternehmer Herbert Hartl etwa rätselt: „Dürfen meine Fahrer, die nicht in Kuchl leben, am Montag zur Arbeit?“ Wütender Nachsatz: „Wenn nicht, dann fahre ich meine Lkw selber vor die Ortseinfahrt und lasse meine Fahrer dort einsteigen.“ Aus Sicht der Polizei verlief der Tag dennoch konfliktfrei. „Es war sehr ruhig. Der Bevölkerung ist ein Lob auszusprechen“, so Sprecher Hans Wolfgruber.