Eine Vorreiterrolle in Sachen weiblicher Regentschaft hat natürlich Queen Elizabeth inne. Mit ihren 94 Lenzen nimmt sie immer noch eine Unzahl an Terminen war - getoppt wird sie innerhalb ihrer Familie nur von Tochter Anne. Diese Bereitschaft zur Selbstaufopferung ist bei der heutigen Generation der Royals bei weitem nicht mehr so ausgeprägt: „Zum einen hat die Queen bei ihrer Krönung versprochen, dass sie ihr Leben lang regieren werde - und das tut sie auch. Und zum anderen dankt sie meiner Meinung nach auch nicht ab, weil sie weiß, was danach kommt“, kann sich Bischoff einen Seitenhieb auf Kate & Co. nicht verkneifen.