In Großarl, wo derzeit mindestens 30 Ortsbewohner wegen einer Ansteckung unter Quarantäne stehen, will Bürgermeister Johann Rohrmoser (ÖVP) eine drohende Verkehrsbeschränkung um jeden Preis verhindern. „Ich appelliere vor allem an die Eigenverantwortung und strikte Einhaltung der Covid-Maßnahmenverordnung, da uns ansonsten Maßnahmen ähnlich wie in der Gemeinde Kuchl bevorstehen“, so Rohrmoser. Neben Altenmarkt oder St. Martin zählt Großarl zu den am stärksten betroffenen Gemeinden.