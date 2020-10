Automatische Weiterleitung an zuständigen Posten

Zum digitalen Anzeige-Formular gelangt man über die zentrale Online-Plattform. Die Anzeigenmeldung wird schließlich automatisch an die zuständige Polizeidienststelle, bzw. in Wien an das Kommissariat, weitergeleitet. Wählt man als Opfer im Online-Formular „unbekannter Tatort“ aus, landet die Anzeige am Polizeiposten des Hauptwohnsitzes.