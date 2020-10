Aber drehen wir die Zeit noch einmal ins Jahr 1920 zurück: Am 3. November feierte man die große Eröffnung des allerersten Alpenvereinshauses, das in der damals noch jungen Republik gebaut wurde. Nach 1945 boomte vor allem der Wintertourismus, sodass eine Erweiterung der Hochwurzenhütte her musste; das war im Jahr 1954. Ausgebaut wurde auch in den darauffolgenden Jahren immer wieder fleißig. Etwa 1962 - da setzte man dann auf Massivbauweise.