Was ist abgesehen von der Fischzucht Ihr prägendstes Kindheitserlebnis?

Die Fabrik meiner Mutter im 7. Bezirk, sie war Hilfsarbeiterin. Ich habe mir dort nach der Schule immer den Wohnungsschlüssel abgeholt. Am Abend haben wir Heimarbeit gemacht. Da habe ich meiner Mutter geholfen, so kleine Gummiringerl auf Kupferdeckel raufzugeben, tausend pro Abend haben wir gemeinsam geschafft. Der heutige Eigentümer der Fabrik ist der Präsident der Industriellenvereinigung Wien. Das ist so ein schönes Zeichen, dass in derselben Stadt der Chef der Industriellenvereinigung und der Sohn der in seiner einstigen Fabrik tätigen Hilfsarbeiterin als Bürgermeister so gut und eng zusammenarbeiten. Meine Mutter ist 85, wir telefonieren jeden Tag.