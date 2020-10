1995 gründete die extrem engagierte Leiterin Maria Fürntratt den Chor - „mit sechs Erstklasslern“. Hunderte Auszeichnungen bei den renommiertesten Chorwettbewerben in aller Welt folgten, 2018 gab es den Olympiasieg in Südafrika, 32 internationale Tourneen in 25 verschiedenen Länder wurden von insgesamt 1300 Sängern schon absolviert.