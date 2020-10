„Arbeiten intensiv an einer Impf-Strategie“

Daran arbeite das Gesundheitsministerium, heißt es auf Nachfrage. Sobald Näheres bekannt sei, etwa Wirksamkeit und Menge, werde man in Abhängigkeit von der medizinisch-fachlichen Empfehlung und epidemiologischen Situation entscheiden, welche Zielgruppe zuerst geimpft wird. Zudem arbeite man an Transport, Lagerung und Kühlketten.