„Willkommen in der Freiheit!“ Schön, wenn man vom Landeshauptmann so begrüßt wird, nur weil man auf seine Pressekonferenz gehen kann. Das wäre nämlich, gäbe es nicht eine einsichtige Richterin am Bezirksgericht Urfahr in Linz, Oberösterreich, bis inklusive morgen, Montag, gar nicht möglich gewesen: Absonderung bzw. Anhaltung daheim als „Hochrisiko-Kontaktpersonen“ der Kategorie 1, weil der Sohn in der Schule positiv getestet wurde, wie seine halbe Klasse.