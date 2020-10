Es gebe noch einige Flecken, die rauchten, und diese würden von dem Helikopter, der seit Donnerstag im Einsatz ist, gelöscht. Ein in der Nähe lebender Lodge-Manager berichtete, dass der Hubschrauber am Samstag mehrmals zum Berg flog. Man werde die Löscharbeiten fortsetzen, „bis das Feuer komplett unter Kontrolle ist“, hieß es. Die Marangu-Route, die von dem Brand am schwersten betroffen und kurzzeitig geschlossen war, sei nun wieder offen.