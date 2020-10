Umgehend suchte der Betroffene Hilfe bei den Konsumentenschützern der Arbeiterkammer. „Das ist reiner Betrug. So kann natürlich kein Abo-Vertrag abgeschlossen werden“, so AK-Konsumentenschützer Christian Koisser. Der Experte mahnt zur Vorsicht. „Es ist immer ratsam zu prüfen, wie glaubwürdig derartige Nachrichten überhaupt sind“, so Koisser.