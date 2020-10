„Er hat ihr die große Liebe vorgespielt“

Sie fand heraus, dass Emilia von einem Drogendealer „albanischer Herkunft“ versorgt wurde. Sie dürfte ihn im Tivoli-Park in Innsbruck kennengelernt haben. „Er hat ihr die große Liebe vorgespielt, ihr Rosen geschenkt und sie so in seinen Bann gezogen. Er tauchte sogar bei uns Zuhause auf“, so die Mama. Geld hat er für die Substanzen nie verlangt.