Sie ist das jüngste Drogenopfer Tirols, vermutlich sogar österreichweit. Mit 13 Jahren geriet das Leben von Melina (Name geändert) vollkommen aus den Fugen. Sie griff zu Cannabis, um ihre Sorgen zu betäuben. Dann folgte Ecstasy und danach das Drogenersatzmittel Subutex, das sie sich in den Arm spritzte. Ab diesem Zeitpunkt war sie gefangen in diesem gefährlichen Teufelskreis, aus dem sie sich nicht befreien konnte. Am 12. August verlor die Tirolerin diesen Kampf für immer.