Während Ledl-Rossmann Anstand und Charakter zeigte, blieben andere Teilnehmer, etwa Landesrat Johannes Tratter oder VP-Klubchef Jakob Wolf, „schmähstad“. Apropos: Auch vom ansonsten stets einen lockeren Spruch parat habenden Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer, der auch mit dabei war, war am Samstag nichts zu hören. Hinter den Kulissen, so wird gemunkelt, sollen einige VP-Granden über dieses alles andere als vorbildliche Verhalten mächtig „Dampf abgelassen“ haben. So meinte ein VP-Politiker, der nicht genannt werden will, gegenüber der „Krone“: „Jetzt sind die Wirte, Hoteliers und Teile der Bevölkerung wegen der vielen Regelungen eh schon angefressen, dann so etwas. Das ist alles andere als gut für uns.“