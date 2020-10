Harald Stingl: Derzeit werden alle Personen, die Covid-19 überstanden haben, also nicht verstorben sind und nicht mehr aktiv krank sind, in den offiziellen Statistiken als „genesen“ geführt. Das suggeriert, dass Patienten wirklich gesund sind, was nur bedingt stimmt.Ein Teil der Patienten ist über längere Zeit rekonvaleszent oder leidet an chronischen Folgeschäden.