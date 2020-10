Grundsätzlich bezahlt der Bund den Ländern in Bezug auf Schülerfreifahrten eine Pauschalabgeltung für 39 Unterrichtswochen. Angesichts der Einführung der Herbstferien will das Familienministerium offenbar den Betrag senken. Begründung: In den ursprünglichen Einzelverträgen mit allen Unternehmen des Linienverkehrs sei vereinbart, dass für Wochen ohne Schulbesuch kein Fahrpreisersatz geleistet werde, heißt es. Die logische Schlussfolgerung: Der Pauschalbetrag wird um die Herbstferien reduziert.