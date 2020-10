Oft ist es die schwerste, in fast allen Fällen aber immer die richtige Entscheidung in Zeiten persönlicher Not um Hilfe zu bitten. Am eigenen Leib erfahren hat das auch Frau A.. Nach einer Scheidung stand sie vor einem schier unüberwindbaren Schuldenberg, der ihr durch die Trennung aufgebürdet wurde. Dennoch ließ die bis zu ihrer Pensionierung in einem Hospiz arbeitende Frau nichts unversucht, um die finanzielle Last stemmen und sich einen Finanzierungsbeitrag für eine Genossenschaftswohnung leisten zu können. Sie lebte daher in prekären Wohnverhältnissen, war der verdeckten Obdachlosigkeit zuzuordnen und schrieb sogar ein Buch über ihr bewegtes Leben. Dem dramatischen Höhepunkt folgte dann aber ein Happy–End. Denn nach dem sie sich bei der telefonischen Erstberatung Ratschläge von Sozialarbeitern holen konnte, half ihr das Wohnassistenz-Programm des Landes dabei, eine leistbare Wohnung in ihrer Heimatumgebung und in der Nähe ihrer Kinder und Enkelkinder zu finden.