Die Freude der Briten war groß, als Queen Elizabeth am Donnerstag ihren allerersten öffentlichen Auftritt seit dem Lockdown wahrgenommen hat. Doch die Euphorie über die Rückkehr der britischen Monarchin aus der selbst auferlegten Isolation ist getrübt. Denn mittlerweile wird immer mehr Kritik am Besuch der 94-Jährigen in einem Rüstungstechnologiezentrum in der Nähe von Salisbury laut. Der Grund: Die Königin trug bei ihrem offiziellen Termin keine Maske.