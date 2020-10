Damit dürfte das Todesurteil Patys, selbst Familienvater, wohl bereits unterzeichnet worden sein. Denn Medienberichten zufolge postete der aufgebrachte Vater der Schülerin ein Hassvideo in den sozialen Netzwerken, welches auch Besuchern einer Moschee in Paris vorgespielt worden sei. So erlangten immer mehr Gläubige von der „Freveltat“ Kenntnis. In dem Video ist von einem „nackten Mann“ die Rede, der „als unser Prophet“ dargestellt werde. Der wütende Vater fordert alle Eltern auf, eine „gemeinsame Aktion“ gegen den Lehrer zu starten (siehe Video auf Französisch unten).