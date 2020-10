Die Pläne haben in den vergangenen Monaten schon für diplomatische Verstimmungen zwischen Griechenland und der Türkei gesorgt. Doch die Regierung in Athen bleibt dabei: Der Grenzzaun entlang des Flusses Evros wird weiter ausgebaut. Dies sei notwendig, „damit die griechischen Bürger sich sicher fühlen“, erklärte Regierungschef Kyriakos Mitsotakis nach einer Inspektion des Werdegangs des Projektes am Samstag im Staatsfernsehen (ERT). Ankara droht immer wieder damit, erneut Tausenden Migranten zu erlauben, aus der Türkei nach Griechenland und damit auch in die EU zu kommen.