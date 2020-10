Das Siegerfoto bei der Wahl zum Naturfotografen des Jahres 2020, hat unsere Leserreporterin Marion F. an ihr eigenes Naturfoto, das einen Schwarzbären in Kanada zeigt, erinnert. Ihr Bild erinnert an die berühmte Szene aus dem „Dschungelbuch“, in der Balu sich singend den Rücken mit einem Baum schrubbt und danach Ameisen verspeist. Probier‘s mal mit Gemütlichkeit - ein guter Rat in diesen turbulenten Zeiten.