Derzeit halten sich sechs Raumfahrer in der ISS auf, drei von ihnen sollen am Donnerstag auf die Erde zurückkehren. Die Besatzung hatte erst am Mittwoch Verstärkung bekommen. Die US-Amerikanerin Kathleen Rubins sowie die Russen Sergej Ryschikow und Sergej Kud-Swertschkow erreichten an Bord einer „Sojus“-Kapsel die Raumstation. Das Trio wird voraussichtlich bis zum Frühjahr 2021 im All bleiben.