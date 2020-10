Erinnerungen an Hochzeits-Cluster im Waldviertel

Auch bei der Exekutive dürften in diesem Moment Erinnerungen an einen Hochzeits-Cluster im Waldviertel aufgekommen seien. Wie mehrfach berichtet kam es in Schrems im niederösterreichischen Bezirk Gmünd zu einem Cluster mit fast 60 Infizierten.