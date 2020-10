Eine Person, die am Samstag, 10. Oktober, zwischen 9 und 13 Uhr im Mobilfunk-Shop in Telfs war, wurde im Nachhinein positiv auf das Coronavirus getestet. Besucher des Geschäfts sollen daher auf ihren Gesundheitszustand achten. Dasselbe gilt für Personen, die sich am Donnerstag, 15. Oktober, zwischen 17.30 Uhr und 21.30 Uhr im Saunabereich der Erlebnistherme in Fügen im Zillertal aufgehalten haben, teilte das Land in einer Aussendung mit. Auch dort wurde eine Person im Nachhinein positiv auf das Coronavirus getestet.