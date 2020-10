„Ladies first“ heißt es wie immer beim Alpinski-Weltcupauftakt in Sölden. Der Damen-Riesentorlauf ist das erste Weltcuprennen unter Corona-Bedingungen, also auch ohne Fans an der Piste. Sportlich geht die junge Neuseeländerin Alice Robinson als Titelverteidigerin an den Start eines Rennens, in dem mit Mikaela Shiffrin und der zurückgetretenen Viktoria Rebensburg zwei RTL-Olympiasiegerinnen fehlen. Mit sportkrone.at sind Sie ab 10 Uhr live dabei!