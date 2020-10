„Wir werden um jeden Punkt fighten“, verspricht Herren-Boss Andreas Puelacher. Die Saisonziele: „Im Riesentorlauf sind die Burschen Top-Teilzeiten gefahren, das müssen sie jetzt über ein ganzes Rennen zeigen. Im Slalom sind wir sehr gut aufgestellt. In den Speed-Disziplinen sollen Mayer und Kriechmayr um die Kugeln fahren, dahinter will ich von den anderen mehr sehen! Mehr Top Ten, mehr Top Fünf!“ Wenn‘s so läuft, dann wird auch der Nationencup wieder zurück nach Österreich wandern.