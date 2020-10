Da sich die gemeindeübergreifende Betreuung im Defereggental bewährt hat, wurde in Tessenberg auch ein Hort eingerichtet. Nachdem die Hausaufgaben erledigt sind, beginnt das Erlebnis am nahe gelegenen Bauernhof der Familie Steinringer. „Die Kinder können beim Pflanzen mithelfen oder im Stall bei den Pferden, Schafen, Hühnern und Lamas sein.“ Diese Kooperation wird in Tessenberg erstmals gelebt. „Es ist toll, wie gut es den Kindern gefällt!“ Die Kleinen werden nachmittags betreut, auch eine Ferienbetreuung wurde eingerichtet. Im OK werden 50 Sprösslinge von eins bis 14 Jahren versorgt.