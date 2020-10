„Betrug oder Chaos??? Prozesse funktionieren hier hinten und vorne nicht!“ oder „Wurde total abgezogen. Bestellt für über 300 € und es wurde nie etwas rausgeschickt, muss mir jetzt mit nen Anwalt das Geld zurückholen!“ sowie „Nicht bestellen, außer man will sich selbst stressen“ – das Internet ist voll mit Kommentaren und Warnungen über den Handel des Klagenfurters, der in der Innenstadt ein Lego-Spielwaren-Geschäft samt Online-Shop betrieben hat. Mittlerweile sitzt der 23-Jährige in U-Haft. Zu erdrückend ist die Beweislage.