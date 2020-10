Auch in Moosburg gab es einen Unfall:

Freitagabend kam ein 22-jähriger Klagenfurter mit seinem Wagen in Moosburg aus unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb am Dach liegen. Passanten leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Der Lenker wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Ein Alkovortest verlief positiv.