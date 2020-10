Die Wiener Austria ist ins Achtelfinale des ÖFB-Cups eingezogen! Die Elf von Trainer Peter Stöger behielt im Derby gegen Regionalligist Wiener Sportclub am Freitagabend verdient mit 3:1 die Oberhand. Für die restlichen beiden angetretenen Bundesligisten kam hingegen das Aus. Die Admira scheiterte mit einem 3:4 im Elfmeterschießen gegen Kapfenberg ebenso in einem Heimspiel an einem Zweitligisten wie die WSG Tirol, die in Wattens gegen den FAC mit 0:1 den Kürzeren zog.