Nach der WSG Tirol ist mit dem FC Admira auch ein zweiter Fußball-Bundesligist in der 2. ÖFB-Cup-Runde gescheitert! Die Niederösterreicher verloren am Freitagabend einen Elfer-Krimi in der BSFZ Arena gegen Zweitligist Kapfenberger SV mit 3:4. Nach der regulären Spielzeit war es 1:1 gestanden, nach der Verlängerung erst aufgrund eines Last-Minute-Tores von Admiras Doppel-Torschütze Roman Kerschbaum in der 120. Minute 2:2.