Vom Wurznwirt in Schneizlreuth spazieren wir zur Kirche, folgen dann der Schotterstraße. Etwa 10…Meter vor der Alpenstraße rechts auf einen Wanderweg (Tafel „Weißbachschlucht 20 min“). Unter der Straße durch und am Weißbach entlang – zwischendurch kurz am Straßenrand – zu einer Fußgängerbrücke. Auf ihr über den Bach und sofort unter der Straßenbrücke durch. Gleich danach links auf eine Schotterstraße (kein Wegweiser). Nach ca. 200 m links (Tafel „Weißbachschlucht“). Nun am Steig durch die Schlucht – der auch nach der Sanierung nicht überall mit Geländern, Stegen oder Stahlseilen abgesichert ist! Nach ca. 2 km verlässt man die Schlucht über Stufen nach oben und erreicht eine Kreuzung. Öffi-Fahrer wandern hier rechts zur Bushaltestelle Mauthäusl oder links nach Weißbach (ca. 15 min). Autofahrer dagegen kehren am besten um und gehen durch die Schlucht zurück nach Schneizlreuth.