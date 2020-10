Gegen 15.15 Uhr hielten Polizisten das ungarische Sattelzugfahrzeug bei stationären Schwerverkehrskontrollen in Mühldorf bei Feldbach an. Der Lkw war samt voll beladenem Sattelanhänger von Ungarn kommend in Richtung Italien unterwegs. Bei einer Auswertung der Fahrerkarte stellten Beamten zwei schwere Übertretungen von Ruhe- und Lenkzeiten fest. Zudem lag eine Alkoholisierung (rund ein Promille) beim 45-jährigen Lenker des tonnenschweren Fahrzeuges vor.