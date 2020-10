Von einer echten „Blase“ im Ski-Weltcup wollte Gut bei einem Medientermin in einer als Mixed-Zone verwendeten Tiefgarage in Sölden nicht sprechen. „Eine Blase ist eher das, was sie in der NBA gemacht haben. Sie waren 100 Tage eingesperrt“, sagte Gut vor ihrer 13. Weltcup-Saison. „Bei uns ist es eher Verantwortung. Wenn man einen negativen Test bringen kann, ist jeder beruhigt. Es kann so schnell passieren, schon allein im Team. Wir reisen als 25 Menschen an. Es geht schnell - und jeder hat Familie.“ Eigenverantwortung sei in der aktuellen Situation entscheidend.