Schnödl sitzt in mehreren Aufsichtsräten

Schnödl ist Digitalisierungs-Experte und leitete in den letzten Jahren Technologie-Unternehmen an der US-Westküste. So war er etwa seit 2018 Präsident bei Springbrook Software, die eine ERP- und Bezahlplattform für über 1000 US-Städte führt. Seit 2014 war Schnödl COO, CFO und CSO bei der auf E-Government-Lösungen spezialisierten Accela. Schnödl hält Aufsichtsratsmandate bei der Österreichischen Post, dem Bundesrechenzentrum und Springbrook Software. Er war auch Mitglied im Expertenrat des damaligen ÖVP-Finanzministers Hans Jörg Schelling.