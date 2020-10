In wenigen Stunden, am Samstag um 0 Uhr, tritt die Quarantäne in der Salzburger Gemeinde Kuchl (Bezirk Hallein) in Kraft. Die entsprechende Verordnung soll am Freitagabend im Rechtsinformationssystem der Republik (RIS) veröffentlicht werden. Sie beantwortet auch viele der Fragen, mit denen sich die betroffenen Gemeindebürger zuletzt an den Bürgermeister gewendet haben. Und es zeigt sich, dass die Quarantäneregelungen recht konsequent ausgelegt worden sind.