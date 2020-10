Noch vor einer Woche betonte Bildungsdirektor Rudolf Mair, von Home-Schooling sei keine Rede. Seit heute gilt aber der Unterricht in den eigenen vier Wänden in der Stadt Salzburg, im Pongau, im Tennengau und im Flachgau. Betroffen sind alle Schüler der Sekundarstufe 2, ausgenommen sind polytechnische Schulen. „Das ist jetzt tatsächlich sehr schnell gegangen“, so Mair. Die Zahlen sprechen dafür. „Bei den 15- bis 19-Jährigen liegt die Inzidenzzahl bei über 600. Da kann man nicht warten bis der Hut brennt, sondern muss vorher was tun“, trägt Mair die Verordnung des Landes mit. Es seien ohnehin nur fünf Schultage betroffen, denn übernächste Woche starten die Herbstferien. Die Schulen seien jedenfalls vorbereitet.