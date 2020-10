Am Mittwoch gibt es Straßensperren am Gaberl und am Triebener Tauern, um Transit-Lkw auszubremsen. Laut Peter Fahrner, steirischer Transporteure-Obmann, trifft die Demo aber vor allem heimische Betriebe. Er spricht in einer wütenden Aussendung von einem „Affront“ und einer „Schlammschlacht“.