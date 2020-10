Verschärfte Maßnahmen in EU-Ländern

In vielen EU-Ländern sind angesichts wesentlich höherer Neuinfektionszahlen bereits weiterreichende Maßnahmen in Kraft. Am Mittwoch hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine Sperrstunde in großen Städten von 21 Uhr bis 6 Uhr morgens verkündet. In Frankreich gab es zuletzt über 30.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Polen registrierte 7700 Neuinfektionen, die Slowakei mehr als 2000, die Niederlande fast 8000 neue Fälle. Für Deutschland meldete das Robert-Koch-Institut mit 7334 neuen Corona-Infektionen einen Höchstwert, in Österreich waren es 1163 neue Coronavirus-Fälle, davon die meisten in Oberösterreich.