„Ich wollte mir das Geld nur ausleihen, Herr Rat“, meinte die 40-Jährige, die ausgerechnet an ihrem Geburtstag in Innsbruck vor Gericht saß. Das Geld hatte die Kellnerin laut eigenen Angaben bitter nötig: Das Lokal ihres Mannes geriet nämlich aufgrund des Rauchverbotes in der Gastronomie und aufgrund der Corona-Pandemie in finanzielle Schwierigkeit. Und so überwies sie sich nur sechs Tage (!) nachdem sie zum Erwachsenenvertreter des Vaters bestellt wurde, über 45.000 Euro auf ihr Konto.