Das Tragen von Masken in allen Begegnungszonen wie zum Beispiel am Gang zwischen den Büros sowie draußen bei Amtshandlungen. Aber auch, wenn man gemeinsam auf Streife im Dienstauto sitzt. Zusätzlich versuchen wir, die Einheiten aufzuteilen. Und wir ersuchen die Bevölkerung, für den Parteienverkehr in unseren Ämtern Termine zu vereinbaren. Die Informationen dazu finden sie auf unserer Homepage.