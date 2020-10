Mit dem Projekt „Rap! Not Rape.“ suchen die Frauenhäuser, die „Krone“, das Land Steiermark (Bildung und Soziales) und kronehit nun die besten gewaltfreien Rapsongs. Auf die Gewinner warten viele tolle Preise: Der „Steirische Preis gegen Gewalt“ wird in drei Kategorien („Classmates“, „Young Rappers“ sowie „Too old for school“) vergeben.