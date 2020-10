Im Frühjahr war Petschnig zu Hofers Stellvertreter im Burgenland gewählt worden. Jetzt ist er nicht nur einziger Vize, sondern gleichzeitig auch FPÖ-Obmann. Donnerstagabend hatte der gebürtige Kärntner diese Funktion von Hofer übernommen. Der FPÖ-Chef aus Pinkafeld bestätigte am Freitag seine Beweggründe für den Ausstieg aus der Landespolitik: „Ich will mich ganz auf die Bundesaufgaben konzentrieren können.“ Ob Petschnig für das Amt als FPÖ-Obmann kandidieren wird, ist noch offen: „Grundsätzlich bin ich dafür. Ich muss aber überlegen, ob mir als Sachpolitiker, Vertreter im U-Ausschuss in der Bank-Causa und teils Berufstätigen genug Zeit bleibt, alle Aufgaben auch gut zu erfüllen.“