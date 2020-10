Neun Mitwirkende sind in „Das Haus an der Grenze / Hiša na meji“ aktiv: Barrieren, Stacheldrahtzäune und Mauern werden errichtet, durchbrochen und wieder aufgestellt. Doch auch unsichtbare Grenzen machen den Menschen zu schaffen, in deren Köpfen. 1967 hat der polnische Autor Slawomir Mrożek das Stück geschrieben, das nichts an Aktualität eingebüßt hat. Die Szenen scheinen heute noch genauso absurd.