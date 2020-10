Für die kommende Woche verspricht Meteorologe Zimmermann – dem Föhn sei Dank – dann fast sommerliche Temperaturen in Kombination mit freundlich-sonnigem Wetter. Dienstag wird der erste deutlich wärmere Tag, in Innsbruck steigt das Thermometer bereits auf 17 Grad, am Mittwoch sind schon über 20 Grad in Innsbruck zu erwarten. „Am Donnerstag könnte es sogar fast 25 Grad geben“, meint Zimmermann. Der Schnee in mittleren Höhen dürfte dahinschmelzen, denn die Null-Grad-Grenze klettert auf fast 4000 Meter.