Hitze, Kälte, Luftfeuchtigkeit, der schnelle Temperaturwechsel von einer klimatisierten Garage in die Sommerwärme, von einem Unfall gar nicht zu reden: Batterien für Elektro-Fahrzeuge müssen einiges aushalten. In einem neuen Forschungszentrum in Graz tüfteln Experten der TU und von AVL List an mehr Sicherheit.