Einstimmig, aber bereits zum dritten Mal en suite, kürte die VP-St. Pölten Matthias Adl zum Spitzenkandidaten für den am 24. Jänner bevorstehenden Urnengang. „Wir haben gezeigt, wie gute Oppositionsarbeit funktioniert. Ich bin stolz, das Team anführen zu dürfen“, so Adl in einer ersten Reaktion.