Die Wirte sind derzeit die Prügelknaben der Nation. Und wenn es so weiter geht, dann wird es diese so wichtige Spezies bald nicht mehr geben. „Wir haben uns schon überlegt, ob wir nicht um einen Schutzstatus bei der EU ansuchen sollen – dem Wolf geht es in Tirol derzeit nämlich weitaus besser als uns Wirten“, sagt ein Betroffener, der nicht weiß, ob er lachen oder weinen soll. Massiv enttäuscht ist auch Alois Rainer, Sprecher der Wirte in der Wirtschaftskammer Tirol.