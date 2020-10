Ausgenommen sind Labor- und sportpraktische Übungen - diese könnten in Abstimmung mit der Lehrveranstaltungs-Leitung stattfinden, heißt es weiter. Auch die für Master- und Bachelorarbeiten nötige Präsenz an der Uni soll normal weiterlaufen. An den Bibliotheken bleiben Lesesäle und Entlehnbetrieb geöffnet. Abstände und Hygienemaßnahmen müssten aber „penibel eingehalten werden“.